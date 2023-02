Le film d’une chanson culte : "Hallelujah, les mots de Leonard Cohen – Dan Geller et Dayna Goldfine"

Leonard Cohen, comme Bob Dylan ou Neil Young, est un immense artiste, artisan du patrimoine de la chanson populaire américaine dont il a écrit plusieurs chapitres essentiels depuis les années 60. Mais sa carrière a pris un tournant inattendu en 1984 avec une seule chanson : Hallelujah. Découvrez sur grand écran l’histoire qui l’a amené à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus iconiques du XXe siècle à travers cette chanson qui a marqué la vie de plusieurs générations.

Bien que ce soit peut-être un projet vain de vouloir résumer la vie et l’œuvre de Leonard Cohen à travers le prisme d’une seule chanson, c’est pourtant le pari et le parti pris des réalisateurs Dan Geller et Dayna Goldfine dans leur film documentaire qui démontre comment Hallelujah – mélange de musique gospel avec des paroles chargées de judaïsme aux échos synagogue – est un moment clé dans l’histoire et l’œuvre de Cohen. C’est une chanson sur laquelle il a travaillé pendant plusieurs années avant de la publier de manière confidentielle et discrète. Elle deviendra iconique en étant portée vers le grand public par John Cale, puis vers le statut de chanson culte par Jeff Buckley et enfin vers la pop culture à travers la bande originale du film d’animation Shrek.