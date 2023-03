Le film d’horreur Winnie l’Ourson parmi les pires films de tous les temps

"Winnie the Pooh : Blood and Honey" figure sur la liste des pires films de tous les temps sur Rotten Tomatoes.

Figurant à la 97e place (sur 100) avec 4% au Tomatomètre, "Winnie the Pooh : Blood and Honey", la version sanglante des histoires pour enfants de Winnie et ses amis, a visiblement horrifié le public mais pas comme souhaité.

Lorsque le long-métrage inspiré des aventures de l’ours imaginé par Alan Alexander Mine a fait son arrivée dans les salles américaines le mois dernier, les critiques étaient loin mais alors très loin d’être élogieuses : "Le film semble à moitié écrit, et la moitié que nous avons eue n’était pas la bonne.", a écrit The Wrap, selon Digital Spy. "Les personnages et les intrigues surgissent de nulle part, disparaissent dans l’éther, et s’avèrent souvent inutiles. Les règles sont établies et enfreintes. Le haut est le bas, les chats sont des chiens. C’est, en quelque sorte, un film d’horreur de qualité VHS qui est diffusé dans les salles."

Ouille. Pourtant, la suite du film est prévue. Digital Spy rapporte qu’une affiche dévoilée le mois dernier avertissait que "Les amis se rassembleront… pour se venger."