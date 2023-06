Le film d'animation inspiré de l'univers du Seigneur des Anneaux sortira en 2024 : voilà ce qu'on sait

Plusieurs raisons font que ce long-métrage sera très différent de ce que les fans ont eu l'habitude de voir. J. R. R. Tolkien n'a jamais mentionné Hera dans ses livres. Il a écrit une seule fois sur elle, parlant d'elle comme "la fille du roi" et ne prenant pas la peine de lui donner un nom. En faisant d'elle la protagoniste, les réalisateurs veulent laisser libre cours à leur imagination. Ils se sont inspirés des annexes de "Le Retour du Roi", lesquelles évoquent le règne désastreux de Helm Hammerhand, marqué par la guerre et la famine. Il n'y a aura donc aucune mention de l'anneau unique ou de Sauron vu que les événements se passent bien avant.

Le plus surprenant avec ce projet commandé par les sociétés Warner Bros. Animation et New Line Cinema est son format : il s'agira d'un film d'animation japonais, réalisé par Kenji Kamiyama, soit le créateur de l'anime de "Ghost in the Shell" et co-réalisateur de "Blade Runner : Black Lotus". On ne peut qu'être curieux de ce que ça va donner. Philippa Boyens, qui a co-écrit la trilogie du Seigneur des Anneaux, participe au projet en tant que productrice exécutive.

Concernant le doublage, on ne connaît que les voix anglaises pour le moment. Vous reconnaîtrez sûrement le célèbre Brian Cox qui jouera le roi de Rohan, Miranda Otto qui reprendra son rôle de Éowyn, Luka Pasqualino doublera Wulf et enfin, Gaia Romilly Wise, la fille d'Emma Thompson, prêtera sa voix à Hera, l'héroïne du film.