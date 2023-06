Le film d'animation belge "Sirocco et le royaume des courants d’air" en ouverture du festival d'Annecy

En plus de 60 ans d'existence, le Festival d'Annecy s'est imposé en tant que référence dans le cinéma d'animation. C'est un événement mondial qui rassemble les plus grands professionnels du milieu et un public de cinéphiles toujours plus nombreux.

Cette année, les festivaliers pourront notamment découvrir des films venus de Chine, du Japon, de la Hongrie, de la Belgique, des Etats-Unis ... Citons notamment La Sirène, Four Souls of Coyote ou encore Mars Express dans la compétition officielle. Les séances événements seront aussi de retour, avec des avant-premières comme Ninja Turtles : Teenage Years ou les premières images de Lord of the Rings : The War of Rohirrim. Et le dernier Pixar, Elémentaire, sera présenté aux spectateurs.

Une sélection pointue de longs et courts-métrages sera donc présentée hors ou en compétition durant une semaine. Des conférences, des rencontres, des expositions, des masterclass et des projections en plein air seront également organisées. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du festival.