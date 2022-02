Le film culte "Thelma & Louise" à (re)voir bientôt au cinéma Palace

Pour accompagner les représentations du spectacle Désobéir qui aura lieu du 13 au 19 février au Théâtre National, le Palace propose une séance spéciale sur le thème de "la désobéissance", avec la projection exceptionnelle du film "Thelma & Louise", une ode à l'amitié féminine et à la rébellion.

Le célèbre roadmovie de Ridley Scott vient de fêter ses 30 ans et il fait toujours autant parler de lui. Avec Geena Davis et Suzan Sarandon dans les rôles principaux, "Thelma & Louise" raconte l'histoire de deux femmes en cavale à travers les Etats-Unis. Ces deux femmes qui ont soif de liberté et n'ont pas froid aux yeux, répondent par les armes à la violence des hommes qui croisent leur route.

A l'occasion de cette projection, nous vous proposons de réécouter ci-dessous la séquence "Travelling" proposée par Catherine Fattebert. Elle vous emmène dans l’histoire des tournages des films cultes. Catherine Fattebert vous raconte la petite et la grande histoire de ce film ainsi que de nombreuses anecdotes et archives, le tout ponctué par des extraits du film. Saviez-vous par exemple que ce sont les actrices Michelle Pfeiffer et Jodie Foster qui devaient originellement incarner les rôles de "Thelma & Louise"? Ou encore que c'est ce film qui a lancé la carrière de Brad Pitt?

Pour rappel, ce film a remporté un Oscar et un Golden Globe du meilleur scénario ainsi que d’autres grands prix internationaux.