Le film-concert "Sign O' The Times" de Prince sur La Trois

Si vous n’assistez qu’à un seul concert cette année, le film "Prince : Sign O' The Times" est celui-là !

Pour célébrer les 30 ans du spectacle, et un an après le décès de l’artiste, le film du légendaire concert "Sign O’The Times" de Prince reprenait vie en DVD, en version restaurée en haute définition et au son remasterisé en 5.1.

Alors à l’apogée de sa créativité et de sa carrière, Prince réalise lui-même en 1987 le film de ce show qui a marqué les esprits et s’est inscrit dans l’histoire de la musique comme l’un des plus beaux concerts jamais donnés. Une heure et demie d’énergie débordante, le charisme inégalé d’un multi-instrumentaliste talentueux…

Devant une foule au Rotterdam Music Hall, Prince et son groupe interprètent 13 morceaux, dont 11 sont tirés de son double album, "Sign 'o' the Times" et tous sauf "Now’s the Time" sont ses compositions.

Dans "Sign O’The Times", Prince offre une performance lumineuse de son double album mythique.

A découvrir ce mardi 30 août à 22h06 sur La Trois en TV et puis en replay sur Auvio.