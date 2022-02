Le film choc "Animals" : gagnez vos places !

Tipik et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour aller voir "Animals" dès sa sortie en salles le 9 février. Nabil Ben Yadir se base sur des faits réels pour construire un récit brut et bouleversant, une réflexion captivante et sans concession sur la violence et la capacité de l'homme à commettre l'indicible.

Brahim est un jeune homme, la joie de vivre de sa mère. Un jour il trouvera l'amour de sa vie. Il deviendra père de famille et les rendra tous fiers. Un jour, il sera mûr et comblé. Un jour...