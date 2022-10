Le film "Bovary" de Jaco Van Dormael récompensé au festival de Milan

L’idée du film est née en plein confinement, lorsque la première de la pièce a dû être reportée. Le théâtre KVS, la chaîne de télé flamande Canvas et le réalisateur Jaco Van Dormael ont uni leurs efforts pour filmer la représentation théâtrale et permettre au public de la voir malgré tout.

La pièce, jouée cette saison à Madrid, Barcelone, Reims et Amsterdam, est l’œuvre de Michaël De Cock. Il s’agit d’une adaptation contemporaine du roman de Gustave Flaubert "Madame Bovary", décrivant l’existence d’une jeune femme malheureuse dans son mariage et qui multiplie liaisons et dépenses pour fuir son ennui.