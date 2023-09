Le film "Bohemian Rhapsody" de Queen n'est plus le plus grand biopic de tous les temps, grâce au succès mondial d'Oppenheimer

Son succès monumental peut également être attribué en partie à la tendance populaire "Barbenheimer", un phénomène Internet qui a donné lieu à d'innombrables " memes " inspirés par le fait que le film d'Oppenheimer sortait le même jour que Barbie de Greta Gerwig. Les cinéphiles pouvaient s’inscrire pour voir les deux films, souvent directement l'un après l'autre.

Bien qu'il ait été détrôné de sa première place, Bohemian Rhapsody a obtenu d'excellents résultats lors des cérémonies de remise de prix qui ont suivi sa sortie : sa star Rami Malek, qui incarne Freddie Mercury, ayant reçu l'Oscar du meilleur acteur. En plus de remporter trois autres Oscars, le film a également remporté les Oscars du meilleur montage cinématographique, du meilleur montage sonore et du meilleur mixage sonore en 2019.

Plus tôt cette année, Brian May, le guitariste de Queen, a révélé qu'il avait discuté avec les réalisateurs du film de 2018 de la possibilité d'une suite, admettant que l'idée de créer une suite serait "si tentante".

Alors que May avait exclu l'idée lors de précédentes discussions, il a déclaré dans une interview au Daily Star : "Nous en avons parlé. J'en suis fier et les personnes qui ont joué notre rôle ont été phénoménales. C'est tellement tentant de faire la suite - ça vaudrait le coup de travailler à nouveau avec ces garçons. Bohemian Rhapsody trouve son apogée dans le Live Aid et, implicitement, dans le fait que Freddie commence à faire face à son sida, mais il s'est passé énormément de choses entre la fin du film et la fin de l'époque glorieuse de Queen.