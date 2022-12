Le film Bodyguard a 30 ans et plein de bonnes anecdotes de tournage à révéler

A côté de Costner, Whitney Houston est l’autre grande pointure de ce film. À l’époque, elle est surtout célèbre pour ses talents de chanteuse, mais son label veut la rendre encore plus bankable et lancer sa carrière cinématographique. La seule qu’il reste à convaincre, c’est Whitney elle-même, qui n’est pas super emballée par le projet et le fait retarder de plus d’un an, alors même que Costner la trouvait parfaite pour le rôle. Houston a fini par accepter le rôle et cela lui a quand même valu l’un de ses plus gros succès musicaux, puisque la BO du film n’est autre que "I will always love you" (qu’on vous offre pour le plaisir et parce qu’on est sympa).