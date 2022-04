Le film "Benedetta" est la cible de militants catholiques

Un cinéma de Belfast, capitale de l’Irlande du Nord, a décidé de lancer ce vendredi 15 avril la diffusion du film "Benedetta" de Paul Verhoeven avec Virginie Efira. Présenté au festival de Cannes l’an dernier, ce film biographique raconte l’histoire d’une nonne homosexuelle au 17e siècle. Des militants catholiques tentent à l’aide d’une pétition d’interdire sa projection, particulièrement offensés par la date de lancement choisi par le cinéma : le 15 avril étant le vendredi qui précède Pâques, le "Vendredi saint", jour important dans la liturgie chrétienne.

Les militants issus de l’organisation "Irish Society for Christian Civilasation" accusent le film d’être "immoral" et "blasphématoire" et condamnent notamment l’usage d’une "statuette de la Vierge Marie comme sex-toy" ou une "pornographie voyeuriste de nonnes lesbiennes".

La pétition lancée début mars a recueilli plus de 13.000 signatures.

Le film est basé sur le livre paru en 1987 "Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne" de l’historienne Judith C Brown. L’an dernier, le réalisateur Paul Vehoeven avait déclaré à Variety : "Je ne comprends pas vraiment comment vous pouvez blasphémer à propos de quelque chose qui s’est passé, même en 1625."

A l’automne 2021, la Russie avait interdit la diffusion de "Benedetta" pour offense aux croyants.