Sorti en 2011, le film a déjà fait l’objet de remakes aux Pays-Bas ("Adios Amigos") et aux États-Unis ("Come as you are").

C’est à présent à l’Indonésie, l’Inde et la France de livrer leur version. En Indonésie, "Why Do You Love Me" est déjà dans les salles de cinéma. En France, les droits du film ont été vendus et la version indienne est attendue pour le printemps 2024.