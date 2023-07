Le film "Barbie" s’ouvre sur le poème symphonique de Richard Strauss, "Ainsi parlait Zarathoustra"

Des origines de l’humanité aux origines de la poupée

Du rose, du plastique et du kitch à ne plus en pouvoir, le film "Barbie" ne fait pas dans la demi-mesure, et pourtant l’incipit utilise l’une des musiques les plus connues du répertoire classique, et qui n’a rien de praliné, il s’agit de l’ouverture du poème symphonique "Ainsi parlait Zarathustra" de Richard Strauss, composé en 1886.

Cette œuvre de Richard Strauss est inspirée du poème philosophique de Nietzsche, dans lequel il explore l’histoire et les origines de l’humanité. Une naissance de l’homme que le philosophe exprime par l’image métaphorique d’un lever de soleil grandiose sur les montagnes, et traduit en musique par des fanfares qui vont crescendo.

Si cette musique est l’une des plus connues du répertoire classique, c’est grâce au film "2001, L’Odyssée de l’espace". Le réalisateur Stanley Kubrick reprend cette musique des origines pour illustrer l’aube de l’humanité, le passage du singe à homme.

Parodie de l’incipit de "2001, L’Odyssée de l’espace", le film de Gretta Gerwing s’ouvre sur un paysage poussiéreux et jauni, aux antipodes de l’univers aseptisé de Barbie Land. La voix de la narratrice résonne : "Depuis le début des temps. Depuis que la première petite fille existe. Il y a eu des poupées", puis laisse place aux quintes emblématiques d’Ainsi parlait Zarathustra.

Barbie explique qu’avant elle, il n’y avait que des bébés poupées, comme un clin d’œil à la notion de "surhomme" de Nietzsche: Barbie serait-elle une "super-poupée"?

"Du moins, c’est ce que pensent les Barbies!" répond naïvement la protagoniste, nous invitant à rire de cette théorie nombriliste.

Néanmoins, on peine à croire que cette ouverture parodique qui explore les origines de la "super-poupée" soit juste un trait d’humour exempté de toute démarche publicitaire, quand on apprend que son fabricant, l’entreprise de jouets Mattel, a investi 100 millions de dollars dans le film.