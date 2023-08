Le film Barbie interdit au Koweït pour atteinte à la morale publique

Le Koweït a interdit la sortie dans ses cinémas du grand succès mondial "Barbie" pour "atteinte à la morale publique", ont annoncé jeudi les autorités de cet État pétrolier du Golfe très conservateur.

Plusieurs grosses productions américaines ont été accueillies avec un certain malaise au Moyen-Orient ces derniers mois, sur fond de visibilité grandissante des personnes homosexuelles et transgenres à Hollywood. "La diffusion des films 'Barbie' et 'Talk Two Me' a été interdite", a annoncé Lafi Subaïei, président du comité de la censure cinématographique, cité par l’agence de presse officielle Kuna.

Cet organisme lié au ministère des Médias tient à "interdire tout ce qui porte atteinte à la morale publique, à l’ordre public et aux traditions, par l’introduction d’idées étrangères au sein de la société", a-t-il ajouté.

Avant de prendre leur décision, les autorités avaient demandé la "suppression de certaines scènes obscènes encourageant des comportements inacceptables", a-t-il assuré, sans donner de précisions sur les passages en question.