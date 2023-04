Le film australien "Talk to me" récompensé du Corbeau d’or lors de la 41e édition du BIFFF

Le film "Talk to me" des Australiens Danny et Michael Philippou a été récompensé du Corbeau d’or dimanche lors de la soirée de clôture de la 41e édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) a annoncé l’organisation. Malgré une programmation réduite de 30%, la grand-messe bruxelloise du cinéma fantastique a attiré plus de 40.000 spectateurs.

Le long-métrage horrifique met en scène un groupe d’amis découvrant comment invoquer les esprits à l’aide d’une main hantée. Ils s’en amusent allégrement jusqu’au jour où ils franchissent une limite et libèrent une force surnaturelle terrifiante. Le Corbeau d’argent a été décerné à Brandon Cronenberg, fils du réalisateur David Cronenberg, pour "Infinity pool", ainsi qu’au japonais Makoto Shinkai pour "Suzume". "Sisu" de Jalmari Helander a reçu une mention spéciale et a été récompensé du Prix de l’audience. En compétition européenne, le Méliès d’argent a été décerné à "Halfway home" de Isti Madarasz. "The Grandson" de Kristóf Deák a, quant à lui, reçu le Corbeau blanc, alors que "The coffee table" de Caye Casas s’est vu attribuer le Corbeau noir, prix du meilleur film dans la catégorie thriller. Le Prix de la critique est allé à "Soft & Quiet" de Beth de Araújo, qui a aussi été désignée talent émergent (Emerging Raven).

Enfin, six courts-métrages belges ont également été récompensés, à savoir : "Signal" de Jérôme Pierrat (Prix BeTV), "The foreman’s wife" de Marius Chodé (Prix La Trois), "Amours noires" de Michel Collige (Prix jeunesse), "Drifter" de Joost Jansen (Grand Prix de la compétition belge), "Turkey Jeanne" de Pauline Ouvrard (Meliès d’argent) et "Alex’s machine" de Mael Le Mée (Grand Prix de la compétition internationale).