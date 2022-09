Le Fifty Lab de retour pour 3 jours de découverte musicale

Les 16 premiers noms nous font déjà vibrer. Parmi eux, on retrouvera la crème de la scène House underground anglaise représentée par Amaliah, elle nous fera vivre un set d’une énergie dingue comme elle déjà pu le montrer lors de sa Boiler Room. La prestation du collectif New-Yorkais Michelle sera à suivre de très près, le groupe viendra présenter sur scène son dernier projet "AFTER DINNER WE TALK DREAMS". Côté Belge, le Fifty Lab fait la part belle à nos nouveaux talents sur lesquels il faudra compter ces prochaines années comme Kau Trio., Stace et son flow incomparable ou encore le duo Lander & Adriaan.