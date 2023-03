Sophie Verhoest, la coordinatrice du FIFF Campus était l'invitée de Serge Otthiers dans la matinale de Vivacité Namur. Le Festival du Film Francophone de Namur recherche 7 jeunes de première secondaire pour former le jury junior du FIFF. L'appel est lancé et les présélections se tiendront le 1er avril à Namur. Toutes les précisions et conditions de candidature sont à découvrir dans l'interview.