Le FIFF, Festival International du Film francophone de Namur a dévoilé sa programmation

En ouverture de cette 38e édition, le film de Delphine Girard, "Quitter la nuit", inspiré de son court métrage, "Une sœur", nommé aux Oscars en 2020. Anna est de permanence au commissariat quand elle intercepte l’appel d’une jeune femme en danger. C’est le premier long métrage de la réalisatrice ; avec Veerle Baetens et Anne Dorval.

Parmi les nouveautés, le FIFF en famille, en lieu et place de "Pépites" :

"La dénomination change, ce sont des films à voir avec des enfants, mais des films différents, auxquels on ne s’attend pas forcément. Ca peut être des films québécois, français, mais pas les plus connus, et pas ceux qu’on trouve sur les plateformes. Une habitude que l’on conserve avec nos séances scolaires bien sûr.

Et autre nouveauté, le FIFF Première, qui convoque des longs métrages en avant-première, qui sont attendus dans les salles dans les semaines à venir."

Cette année encore, pas de chapiteau, mais deux lieux stratégiques :

"La Nef comme l’année dernière, mais uniquement pour la soirée de clôture. Pour les rencontres et l’ambiance du festival, on investit l'"Extérieur Nuit", sur la Place Chanoine Descamps."

Et puis comme chaque année, on trouve au travers de la programmation, des thématiques engagées :

"On a toujours eu une forme d’engagement. C’est une programmation qui est le reflet de la société. Il faut parler de violence, et ce sont des violences qui existent avec l’esclavage moderne, le Rwanda, Boko Haram dont on parlera à travers le film de Cyrielle Raingou. La famille monoparentale, les abus et le harcèlement sexuel ou moral également. Oui une programmation reflet de la société actuelle."

Pour clore le festival, "Les rois de la piste" de Thierry Klifa, une comédie qui réunit Fanny Ardant, Nicolas Duvauchel, Ben Attal, Laeticia Dosch et Mathieu Kassovitz. Une ambiance vaudevillesque avec en toile de fond une famille originale.

Notons parmi les invités : Cécile de France, Paloma Sermon-Daï, Bernard Bellefroid, Josiane Balasko, Mélanie Thierry, Yolande Moreau, Karim Leklou, Albert Dupontel…

Le Fiff à Namur, du 29 septembre au 6 octobre