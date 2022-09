Le FIFF à Namur, du 30 septembre au 7 octobre: fini le chapiteau, rendez-vous dans La NEF

La 37ème édition du FIFF se tiendra du 30 septembre au 7 octobre, à Namur.

En ouverture de Festival, le film du comédien et réalisateur, Louis Garrel, "L'innocent", avec Anouk Grinberg et Roschdy Zem. Et pour clore l'événement : "Pour la France" de Rachid Hami, avec Lubna Azabal et Karim Leclou.

"Des changements au FIFF

Quelques changements sont à noter cette année, comme le week-end du court, avec sept séances et 25 films courts métrages à découvrir les 1er et 2 octobre. La compétition 1ère œuvre inclut dorénavant, indifféremment la fiction et le documentaire, comme c'était déjà la cas pour la compétition officielle.

Pas de coup de coeur mais de nombreuses rencontres seront organisées, en présence des invités.

Et enfin, pas de chapiteau, mais un coeur de festival dans La Nef, cette église désacralisée située rue Saint Nicolas à Namur.

Quant à la thématique, que l’on retrouve dans de nombreux films, c'est la parentalité.

Rencontre avec Nicole Gillet, déléguée générale ...

Parmi les invités : Valéria Bruni Tedeschi, François Berléand, Louis Garrel, Elodie Bouchez, Damien Bonnard, Lubna Azabal…

Le Festival International du Film francophone de Namur, du 30 septembre au 7 octobre - www.fiff.be