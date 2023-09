Le FIFF 2023

Le FIFF vous réserve bien d’autres surprises et d’occasions de vous émerveiller. En plus de ces projections exclusives, qui résonneront longtemps après que le générique de fin se sera éteint, préparez-vous à vivre des rendez-vous privilégiés avec les réalisateurs et réalisatrices ainsi qu'avec les comédiens et comédiennes qui vous feront rêver !

Notez déjà dans votre agenda la présence des comédiens Cécile de France et Karim Leklou, tous deux à l’affiche de plusieurs films de notre sélection. Le réalisateur et scénariste Thomas Bidegain, qui présentera son film Soudain Seuls sélectionné en FIFF Première, et Jaco Van Dormael, Parrain du FIFF Campus 2023, prendront également le temps d’échanger avec le public namurois en toute convivialité. Sans compter les rendez-vous avec l’équipe de notre film de clôture Les Rois de la piste de Thierry Klifa et les membres des jurys courts et longs métrages.