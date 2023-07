Le "Fiber Frites Tour" débarque sur Gran Turismo pour faire briller l’esport belge

Pour cette première édition, c’est Gran Turismo qui sera mis à l’honneur, avec un cashprize total de 1000€ et une finale castée depuis le Circuit de Mettet le 13 août prochain ! Et non, on ne parle pas le circuit virtuel !

Trois dates de qualifications en ligne sont prévues sur Gran Turismo 7 :

Qualifier 1 online – 28/07/2023 – entre 20h00 et 23h30 max

Qualifier 2 online – 02/08/2023 – entre 20h00 et 23h30 max

Qualifier 3 online – 04/08/2023 – entre 20h00 et 23h30 max

Vous pouvez trouver plus d’informations pour les inscriptions et conditions de participation sur le site officiel de Lan-Area.be.