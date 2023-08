Le festival XRDS revient les 19 et 20 août pour une édition qui s'annonce du tonnerre!

Suite au retour triomphal du festival XRDS au Parc Des Etangs en 2022, le festival revient pour une édition 2023 les samedi 19 et dimanche 20 août.

Organisé par le plus ancien temple techno de Belgique, le Fuse, le festival accueillera un large éventail de 43 artistes électroniques reconnus et émergents de Belgique et d'ailleurs le samedi 19 et le dimanche 20 août.

Le programme de deux jours comprend à la fois des jeunes talents et des artistes confirmés, des DJ locaux et internationaux, et se déroule dans la banlieue de Bruxelles, sous les célèbres ponts d'Anderlecht.

Une musique électronique révolutionnaire, avec un large éventail d'artistes. Un festival boutique sous les autoroutes, avec des scènes inventives, une architecture brutaliste et l'expérience collective d'un festival de musique.

La programmation promet de captiver le coeur de tous amateurs de techno et de house, abec des artistes de renom tels que Bjarki, Dax J, Ellen Allien, Freddy K B2B The Lady Machine et Marcel Dettmann b2b CEM. Une vision dédier à présenter un éventail diversifié de talents en donnant la priorité aux artistes sous-représentés et en promouvant l'inclusivuité comme valeur fondamentale.