Le festival We Can Dance revient cet été sur le thème "Just an Illusion"

Le festival We Can Dance reviendra cet été pour deux week-ends endiablés et ensablés sur la plage de Zeebrugge, a annoncé jeudi l’équipe organisatrice. Artistes belges et internationaux feront vibrer cinq scènes couvertes, pour une expérience qui se veut "totale" après une édition sous le signe des restrictions sanitaires l’an dernier.

Les week-ends des 6 et 7 août, puis des 13 et 14 août seront sportifs et psychédéliques à Zeebrugge. Sur le thème "Just an illusion", danseurs et danseuses retrouveront une ambiance digne de la fashion week parisienne de septembre dernier, avec couleurs et imprimés envoûtants, promet l’organisation.