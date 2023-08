Le Festival Théâtres Nomades : un festival engagé et divertissant au cœur du Bois de la Cambre

Et si ce festival réalise cette prouesse avec autant de réussite c’est notamment grâce à l’universalité des performances proposées. Après seize éditions, le festival fait aujourd’hui figure de "village irréductible". Jouant sur l’imaginaire du passé, ces compagnies itinérantes touchent le plus grand nombre tout comme le faisaient ces chapiteaux passant de place publique en place publique. Pour la deuxième fois au parc du Bois de la Cambre, le festival se pose le temps de raconter quelques histoires et d’égailler le public et les familles. Et pour Jamal Youssfi, "l’universalité vient tout simplement de cette possibilité de dire : asseyez-vous, nous allons vous raconter une histoire. Et ce qu’elles soient aérienne, circassienne, théâtrale ou musicale".

Une universalité qui passe par la programmation et son prix. Une année durant, les équipes du festival travaillent à établir une programmation afin de toucher tous les publics et permettre d’accueillir les familles. Une accessibilité qui passe également par le prix. Dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture, le festival propose un prix libre sur l’ensemble des spectacles.

Après treize éditions au Parc Royal, le festival qui ne cesse de grandir, se produira bien cette année encore au Bois de la Cambre. Pendant quatre jours, le Festival Théâtres Nomades rendra les choses poétiques et vous distraira tout en éveillant les consciences. Du 17 au 20 août 2023, sans réservation à l’exception des performances sous le grand chapiteau.