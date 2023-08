Le festival Soulphrodisiac aura lieu le samedi 26 aout 2023 à Tour et Taxis

Le Festival SOULPHRODISIAC est organisé à l'initiative de l’asbl Soul Glow qui s’engage à combattre les discriminations et les inégalités en proposant des activités accessibles via 3 axes:

Le soutien aux familles monoparentales, grâce à l’espace de rencontre Pouce Pousse

Le développement d’une communauté autour de la musique

L’organisation de conférences, d’ateliers autour du cheveu

Le festival Soulphrodisiac se veut être un moment festif et de bien-être réunissant tous les engagements que porte l’asbl Soul Glow.

Cette année, sur la Place de la musique à Tour & Taxis, le 26 août 2023, se déroulera l'événement à destination d’un public large et intergénérationnel puisqu'au programme, une scène Soul et néo-Soul incluant des artistes émergent·e·s.

En complémentarité de la programmation musicale, un atelier peinture sera organisé dans la matinée et donc de manière générale, Soulphrodisiac rassemble des activités pour prendre soin de soi et des autres en célébrant la culture dans sa diversité, lors d’un évènement à taille humaine.

Sur scène, tu pourras retrouver en autre:

Stace - Figure émergente de la scène néo-soul qui publie aujourd’hui un premier E.P. intitulé “Green Onyx”.

Maïssa - Cette artiste chante comme elle respire et développe depuis toute jeune sa passion pour la musique incluant des titres dansants, une écriture authentique, moderne et directe qui reflète la personnalité de la chanteuse.

Un nouveau festival qui possède déjà sa propre identité et tu peux retrouver plus d'infos et la billeterie en cliquant sur ce lien