Le festival qui va vous donner envie de partir en vacances à vélo

Les roues de dingues, c’est un film de Laura Tastayre, où l’on voit des personnes atteintes de handicap partir avec leurs accompagnants sur les routes de France, pendant une semaine, pour une aventure incroyable !

Bomb’heros, de Maëlle Poncet et Pierrick Crozier, un film sur des pompiers qui sont partis à vélo sur les routes de Patagonie et de Colombie, pour observer le quotidien et les techniques d’autres pompiers.

La Roue Tourne, par la Compagnie La Tricoteuse d’histoires, un spectacle familial autour d’un récit de voyage à vélo.

D’île en île au Danemark, par Aude Lévy, prouve qu’on peut partir à vélo sans avoir une excellente condition physique et sans y être nécessairement préparé ! Il y est question des routes Eurovélo, une initiative européenne qui propose des itinéraires sécurisés à travers l’Europe. L’Euro 10 est celui de la Baltique, l’Euro 8 celui de la Méditerranée, par exemple, chacun peut trouver son bonheur. Il est possible de suivre simplement les panneaux, sans devoir regarder la carte ou le GPS. Certains pays sont plus à la pointe en matière de vélo, comme le Danemark ou la Hollande.



Et bien d’autres choses à découvrir dans le programme

>> En roue libre, le festival du voyage à vélo (25, 26 & 27 mars 2022)