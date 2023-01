Le festival propulse délocalise à La Louvière

Parmi les artistes programmés, il y a Margaux Vrancken. Cette pianiste de jazz a présenté son nouvel album au "Stock", magnifique salle de concert louviéroise. Face à elle, une centaine de professionnels "c’est comme si je passais un examen. Est-ce qu’on va pouvoir diffuser notre musique au plus grand nombre ? L’enjeu est assez important donc, c’est un stress supplémentaire."

Margaux et ses 4 musiciens ont un peu moins d’une demi-heure pour convaincre. Ce n’est pas beaucoup, mais suffisant pour se faire une idée " j’ai trouvé qu’il y avait une très belle communication entre les musiciens" estime Amalia, la programmatrice du centre culturel de Dison. Même si la professionnelle a été séduite, elle ne signera pas Margaux pour un concert en 2023 " Je pense que ça ne correspond pas au public que j’ai. Ça ne leur rendrait pas service de les programmer." Ce n’est que partie remise pour Margaux, qui est venue ici sans attente particulière " sinon ce n’est pas gérable, au niveau des émotions. On donne ce qu’on a à donner. S’il y a quelque chose qui se passe c’est super. Si ce n’est pas le cas, on aura fait découvrir notre musique à pas mal de gens et c’est déjà pas mal." Pour connaître les dates de concert de Margaux Vranken, c’est ici.