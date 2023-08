Le festival Orferidis, une ode à la voix, sous toutes ses formes

Le festival Orferidis c’est quatre jours de festival avec cinq concerts dans quatre lieux différents dans la région de Dinant. Le festival se déroule du 24 août au 27 août dans les lieux qui ne sont pas dédiés premièrement à accueillir des concerts, il y a les églises de Hulsonniaux, de Fazlmagne, de Falmignoul et la Grange de Villatoile à Pont-a-Lesse dans laquelle aura lieu le premier concert, concert "O ! BOY" ce jeudi 24 août à 20h.

Le festival Orferidis tire son nom du personnage de la mythologique. Poète et musicien, il aurait réussi à charmer les dieux par son chant et sa lyre. Il serait descendu dans les enfers pour y rechercher sa bien aimée Eurydice qui fut piquée par un serpent le soir de leurs noces.

Le festival met à l’honneur la voix sous toutes ses formes. La programmation se veut accessible à tout public. Il y aura donc de la musique classique, musique du monde, du jazz et de la variété. Ce festival se veut justement accessible à tout public et le prix d’entrée se veut donc tout aussi accessible. Un des buts du festival est également de faire vivre la région, et visiter le terroir et ses gourmandises.

Le festival propose aussi un projet éducatif qui se déroule tout au long de l’année. Une musicienne va dans les écoles de la région pour préparer un concert. Le concert sera présenté le dimanche 27 à 11h, il est gratuit (sur réservation !) sur le thème de la forêt et mettra en avant des tout jeunes enfants.

Le vendredi 25 août à 19h : Le concert des Sept dernières paroles du Christ en Croix de Haydn sera intercalé d’extrait du texte des derniers instants d’un condamné de Victor Hugo pour proposer une approche à la fois sacrée et laïque.

Le samedi 26 à 19h : L’ensemble Bevocal qui est le chœur national de Belgique, créé à l’incitative de Benoît Giaux (passionné de chant d’ensemble) unit les trois régions du pays. Ils présenteront des œuvres qui sont composées rien que pour eux.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du festival : Accueil (orferidis.be)