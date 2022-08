Le Festival Orferidis : la musique vocale fait vibrer les villages environnant de Dinant

Chaque jour nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes.

Nous vous emmenons dans les alentours de la ville de Dinant, pour le festival de musique vocale Orferidis, qui fêtera du 25 au 28 août prochain sa septième édition, avec cinq concerts répartis sur trois villages, Falmagne, Falmignoul et Hulsonniaux.

Le festival fait la part belle à la musique vocale, comme l'évoque son nom, Orferidis, qui est donc la contraction d'Orphée, musicien et poète de la mythologie grecque, et iridis, terme latin qui signifie arc-en-ciel. Le Festival Orferidis est donc un festival qui met en évidence la voix et toute la palette de couleurs de la musique vocale.

Ce festival a aussi l'objectif de faire vivre et de mettre en évidence des villages qui sont éloignés des centres culturels des grandes villes. L'objectif est d'ouvrir ce festival au plus grand nombre, et c'est cet objectif qui guide également le choix de la programmation, qui est très éclectique et oscille entre répertoire classique et chansons de variété.

Retrouvez l'ensemble de la programmation de la septième édition du festival Orferidis sur leur site internet.