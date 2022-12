Le festival "Noël au théâtre" revient à Bruxelles et en Wallonie !

Cela fait maintenant 40 ans, que les compagnies partenaires du festival "Noël au Théâtre" montent sur scène à la période des congés. Au programme de 2022 : 24 spectacles jeune public (dont 2 créations inédites) et 46 représentations dans onze théâtres et lieux culturels bruxellois et de nombreux autres dans toute la Wallonie !

En décembre 1982, une dizaine de compagnies se rend dans les théâtres et lieux culturels pour produire des pièces de théâtre et de danse jeune public. Un challenge pour l’époque où jusqu’alors les planches semblaient être réservées au théâtre pour adultes. Pourtant, c’est un succès et cela perdure depuis maintenant quarante ans. La Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ), dont le but est de favoriser le développement et la reconnaissance du Théâtre jeune public organise ce festival avec à la complicité de lieux culturels et de théâtres. Grâce à eux, cette année encore, le théâtre jeune public saura ravir toute la famille, en sortant le grand jeu pour Noël. Des pièces classiques comme Le Petit Chaperon Rouge revisité aux textes originaux et contemporains, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Un programme riche qui promet de vous faire rire autant que de vous émouvoir en Wallonie et à Bruxelles.

Le programme complet