Après une première édition l’an dernier qui avait rassemblé 8000 spectateurs, Namur is a joke remet le couvert. Le premier festival d’humour namurois imaginé par Guihome vous détend revient avec une quarantaine de spectacles.

Au programme, Arnaud Tsamère, Véronique Gallo, Pablo Andres, les Fills Monkeys, mais vous aurez aussi l’occasion de découvrir des humoristes qui montent comme Serine Ayari, Nikoz et bien d’autres, de Belgique et d’ailleurs.

Le Delta, le Caméo, le Grand Manège, la Nef et le Théâtre de Namur accueilleront les artistes, et un chapiteau installé sur la Place d’Armes accueillera des concerts. Pierre de Maere, Aloïse Sauvage et Julien Granel sont notamment attendus.

Spectacles pour enfants, grand public, artistes émergents… Il y en aura pour tous les goûts, dans toute la ville, dès demain jeudi et jusqu’à dimanche.

GuiHome est venu nous en parler dans l'émission Namur Matin sur Vivacité.

Toutes les informations se trouvent ici.