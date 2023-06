Le Festival Musiq3 prouve que la musique classique est un lieu de rencontres accessible aux plus jeunes

Et si on s’intéressait à la musique classique ? Tchaïkovski, Strauss, Schumann et compagnie, ça vous parle ? Cet univers paraît parfois intouchable et inaccessible aux yeux de certains. Et pourtant, nous allons vous prouver que la musique classique n’est pas “que” vouée à être appréciée par les personnes expérimentées…

En tous cas, pas au Festival Musiq3 où même les enfants sont les bienvenus ! Que ce soit à Flagey ou au Théâtre Marni, plongez dans le vaste répertoire de la musique classique déclinée sous forme de concerts, de contes, de spectacles, etc.

Une invitation au voyage

Pour cette édition 2023, c’est le thème des Utopies - “Utopia” - qui emmènera petits et grands dans un tourbillon de découvertes sous forme de voyage, d’utopie musicale. Des concerts pensés comme des voyages, véritable plongée dans un univers musical singulier, réelle rencontre avec des artistes qui vous feront vibrer.

Ainsi, le Festival Musiq3 proposera à nouveau des concerts dans les Studios 1 et 4 de Flagey pour la musique classique, et au Marni tout proche, pour les projets plus hybrides.

Sentez-vous comme chez vous dans le mythique Studio 4 de Flagey. Ouvrez grand vos yeux dans le cocon feutré du Théâtre Marni! Circulez dans ces espaces exceptionnels le temps de trois grandes après-midis et soirées, explorez-les et transformez-les selon vos envies!

Installez-vous sous l’arche sonore de Tubulus et envolez-vous vers des îles utopiques avec nos animateurs de Musiq3. Sortez de l’intime Studio 1 pour rejoindre le dance floor improvisé de la Place Sainte-Croix, cette année tout vous est possible !

Il s’agit d’une invitation à découvrir la richesse du répertoire classique d’un spectacle à l’autre, une occasion d’être dans la musique.

Et quelle meilleure manière de lancer cette dynamique qu’en invitant la jeune cheffe vénézuélienne Glass Marcano pour diriger le Brussels Philharmonic en ouverture.

Un weekend riche en émotions à découvrir avec Julie Calbète. Julie Calbète est soprano et directrice artistique des Festivals Musiq3. Au micro de Bruxelles Matin, elle raconte comment ce festival a vu le jour et à quel public s’adresse cette "Expérience Festival Musiq3".

INFOS PRATIQUES:

Festival Musiq3

dans les studios de Flagey et au Théâtre Marni

du 30/06 au 02/07

https://www.festivalmusiq3.be/fr/