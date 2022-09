Le Festival Musiq3 Brabant wallon à l’honneur dans Pause Culture (TV COM)

Romain Dhainaut, violoncelliste et Chef des projets d’antenne et des captations à Musiq3, était l’invité de Pause Culture, le rendez-vous hebdomadaire culturel de TV COM, la télévision locale du Brabant wallon (l'interview commence à la 14e minute)

Le Festival Musiq3 Brabant wallon commence ce jeudi 29/09 à la Sucrerie de Wavre, avec la première lauréate du Concours Reine Elisabeth Hayoung Choi. Onze concerts sont proposés à travers toute la Province du Brabant wallon, et ce jusqu’au dimanche 9/10. La programmation fait la part belle à la musique classique, avec notamment plusieurs concerts dédiés au répertoire à cordes, lors du concert d’ouverture à Wavre le 29/09, mais également le 30/09 à Ittre, avec le violoncelliste Han Bin Yoon et le Quatuor français Akilone, mais également au jazz, à la musique du monde et aux concerts pour enfants.

Romain Dhainaut a été invité à présenter la programmation à TV COM, partenaire du Festival. Il a notamment abordé le concert auquel il participe avec son Trio, le Trio Khnopff, le 7/10 au Monty Genappe. Un concert créé autour de la pianiste Elodie Vignon, avec la mezzo-soprano Sarah Laulan et la flûtiste Laure Stehlin, et qui fait la part belle aux années folles.

Une interview en duo avec Gaspar Leclère, directeur des Baladin du Miroir, menée par Caroline Leboutte.

La partie sur le Festival Musiq3 commence à 14e minute.