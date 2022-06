Le Festival Musiq3 2022, le plus rock des festivals classiques à vivre sur place ou à emporter

Vendredi 24 juin

19h : #1 – Concert d’ouverture avec l’Orchestre du Festival Musiq3 et Alexandre Esperet

20h30 : #2 - Thomas Dunford & Théotime Langlois de Swarte



Samedi 25 juin

13h : #7 – Quatuor Arod

14h : #9 – The Wig Society – Mozart’s not the Answer

15h30 : #10 – Sophie Junker & Le Concert de l’Hostel-Dieu

16h30 : #11 – Shani Diluka. Entre ciel et terre

18h : #14 – Rosemary Standley & Ensemble Contraste. Schubert in Love

19h : #15 – Lucile Richardot & Adam Laloum. Von ewingen Lieder

21h : #17 – Vassilena Serafimova, Before Tigers & Romain Tardy. Tribute to Xenakis



Dimanche 26 juin

13h : #21 – Alina Ibragimova & Cédric Tiberghien. Legend

14h30 : #24 – Stéphanie Huang, Prix Musiq3 du public du Concours Reine Elisabeth 2022

16h : #26 – Sophie Junker & Anthony Romaniuk. Isolation

17h30 : #28 – Les Frivolités Parisiennes

18h30 : #29 – François Salque & Vincent Peirani. Grain de folie !

20h : #31 – Clôture du Festival. Brussels Philharmonic Le Bruphi fait son cinéma !