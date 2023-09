Le Festival musical du Hainaut se tiendra du 30 septembre au 13 octobre à Mons et Charleroi

Dernier volet des Festivals de Wallonie, le Festival musical du Hainaut aura lieu cette année du 30 septembre au 13 octobre à Mons et à Charleroi, annoncent mercredi ses organisateurs. Ils promettent à cette occasion "un dialogue pour tous les goûts entre répertoires d’hier et d’aujourd’hui".

L’événement, dont le thème de cette année est "l’Utopie", est organisé en alternance par les centres culturels des quatre grands pôles urbains de la province du Hainaut. Chaque programmateur met donc des accents propres, expliquent les organisateurs. Il y aura ainsi des musiques de chambre et des créations à Arsonic montois, tandis que des stars internationales sont attendues au Palais des Beaux-Arts (PBA) de Charleroi. Des programmes transversaux comme le spectacle familial "Madame Vitesse" sont prévus. Les créations s’annoncent touchantes et méditatives, avec notamment "La Machine à remonter Mons" et "La Terre nous est étroite". L’artiste associée Beatrice Berrut accompagnera en outre cette saison de festival jusqu’au bout, proposant entre autres quelques-unes de ses propres compositions. Le festival se terminera par le concert de clôture de l’Orchestre philharmonique royal de Liège, sous la direction de Lionel Bringuier, et du violoncelliste allemand Alban Gerhardt, le 13 octobre au PBA de Charleroi.

Tous les renseignements sont disponibles sur le site https://www.lesfestivalsdewallonie.be/festivals/festival-musical-du-hainaut