Le Festival musical de Namur, dès ce mardi 14 juin.

Le Festival Musical de Namur c’est, pour l’essentiel, des musiques anciennes et baroques, avec certaines incursions dans le 19e siècle. Le Festival propose également chaque année des aventures musicales menant au jazz, au tango, ou encore aux musiques du monde. La plupart des concerts ont lieu dans l’écrin exceptionnel de l’Église Saint-Loup et, depuis 2021, au tout nouveau Namur Concert Hall sur le site du Grand Manège et même une escapade à Maredsous en septembre.

La voix, sous toutes ses formes, est très présente dans la programmation du festival. Véritable vitrine du Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne, la programmation du festival fait la part belle aux ensembles qui y sont accueillis en résidence : Millenium Orchestra, Les Agrémens, le Chœur de Chambre de Namur,…

Jean-Marie Marchal est le directeur artistique du Festival Musical de Namur.