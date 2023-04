Le Festival Millenium récompense le documentaire "Lazaro and the Shark"

Après 12 jours de festival et quelque 60 documentaires, le Millenium a clôturé avec succès sa quinzième édition ce jeudi 6 avril.

Les réjouissances sont l’ordre du jour du côté du festival bruxellois, qui vient de terminer sa dernière édition. "De nombreuses projections affichaient complet. Certains films ont même dû être projetés deux fois. Cette mobilisation du public pour le festival démontre encore et toujours l’importance du documentaire pour appréhender et comprendre le monde dans lequel nous vivons" détaille Zlatina Rousseva, la directrice artistique du Millenium.



Tout entier consacré aux documentaires engagés, le festival a suivi cette année le fil rouge des "réalités invisibles" – un thème choisi pour faire honneur aux héros du quotidien. La parole des soignants de première ligne mobilisés face à la pandémie de Covid a notamment été mise en avant, au travers du documentaire collectif "Le Souffle Court", qui a remporté ce dimanche le Grand Prix de la compétition nationale du festival.

Le jury de la compétition internationale a quant à lui remis grand prix, l’Objectif d’Or, à "Lazaro And The Shark" de William Sabourin O’Reilly, documentaire audacieux qui nous plonge dans le monde des compétitions de Conga à Santiago de Cuba, un des carnavals les plus pauvres du monde. L’Objectif d’Argent, qui récompense le "Film avec le message le plus fort en matière d’Objectifs de développement durable" a été attribué à "If You Are a Man" de Simon Panay, tandis que l’Objectif de Bronze, qui va au film ayant "le message le plus fort en matière de droits humains" a été décerné à "Bobi Wine : The People’s President" de Christopher Sharp et Moses Bwayo.

Le palmarès complet est disponible ici.