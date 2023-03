Le festival Millenium célèbre ses 15 années de cinéma documentaire engagé

Du 26 mars au 6 avril, le festival Millenium proposera dans plusieurs salles bruxelloises quelque 60 documentaires, chacun sensible à sa manière à l’état de notre monde.



Voilà 15 ans que le festival Millenium joue des coudes pour proposer sa vision du cinéma documentaire : engagée, multiple et surtout humaniste. Ses organisateurs soulignent d’ailleurs d’emblée que cette édition anniversaire coïncide avec les 75 ans de la déclaration universelle des droits de l’homme. Pour cette nouvelle année du Millenium, le festival a choisi comme thème fil rouge "Vers les réalités invisibles". Un thème pour dire "oui au mouvement de la vie, au désir de vivre, moteurs de toutes les métamorphoses".



Pendant 10 jours, à Bozar, à Flagey, au cinéma Galeries, au cinéma Vendôme et au CIVA, le festival proposera une sélection de 60 documentaires venus des 4 coins du globe. La compétition internationale, phare du Millenium, comptera 12 films, qui seront récompensés par un jury d’exception. Le président de celui-ci n’est autre que l’artiste chinois dissident Ai Weiwei. Invité d’honneur de cette édition, il donnera une Masterclass le 27 mars.



Fidèle à lui-même, le festival met le focus aussi sur le cinéma documentaire belge avec de multiples avants-premières. On soulignera parmi cette sélection "Des corps en des Batailles" de Christophe Hermans, film tourné au cœur d’une unité Covid en sous-effectif pendant la deuxième vague de la pandémie.



Un bon nombre de films présentés au festival sont complètement inédits, mais le Millenium s’attache aussi à mettre en avant quelques films programmés dans d’autres festivals. La sélection, baptisée "Best of Fest", regroupe des films projetés à Cannes, Berlin ou encore Sundance. "Stranger At The Gate" de Joshua Seftel, un court nommé aux Oscars, qui évoque l’histoire d’un vétéran américain ayant préparé une attaque contre une mosquée, sera notamment de la partie.

En parallèle de ces deux grandes programmations, le festival proposera d’autre focus, sur les jeunes talents belges, mais aussi sur le cinéma canadien ou encore l’environnement. De multiples rencontres professionnelles, masterclass et débats auront également lieu pendant le festival.



En attendant le lancement de cette nouvelle édition, le Millenium invite les amatrices et amateurs de cinéma documentaire à participer à sa campagne de financement qui se clôturera le 24 mars. "Suite à la crise actuelle et à une sérieuse augmentation des dépenses, le festival éprouve une véritable difficulté pour assurer l’accueil des invités éminents et de tous les artistes qui viennent participer au programme" peut-on lire sur la page Kickstarter du festival.