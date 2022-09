Le Festival Maintenant! vous invite!

Lors des conférences, Cédric Herrou, Anne-Catherine de Nève, Valentine Hendrix, Gauthier Chapelle, Vinz Kanté, Pedro Correa, Adélaïde Charlier, François Gemenne et beaucoup d’autres seront présent.e.s pour partager leur vision d’un monde plus résilient, juste et solidaire.

Les ateliers permettront de découvrir tous les acteurs, collectifs et organisations qui œuvrent au quotidien pour semer et faire pousser les graines de la transition, que ce soit en matière d’alimentation, d’habitat, d’énergie, d’économie, d’éducation, de transition intérieure, d’engagement, de démocratie, de connexion avec la nature… Pour petits et grands.

La culture comme vecteur d’inspiration ne sera pas en reste : 6 représentations théâtrales, de stand up et d’improvisation ainsi que 10 films et des animations musicales, contes et spectacles sont prévus. Avec Saule, Nicolas Meyrieux, la Cie Adoc, Motamo, Buen Vivir Acustica entres autres.