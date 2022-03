Le Festival Lezarts Urbains revient pour sa 17e édition avec un tout nouveau programme

Pour sa 17ème édition, le Festival Lezarts Urbains a pensé sa programmation dans un souci d’inclusivité, tant au niveau des styles artistiques que des messages et valeurs qu’il transmet. Exclusivement axé sur les street dances lors des dernières éditions, le festival s'ouvre cette année au slam et au rap; une programmation pensée et construite par les artistes de Level Up. Un festival fier d’être 100% belge, un rendez-vous qui se veut porteur d’unité, le Festival Lezarts Urbains vous attend les 2 et 3 avril 2022 au KVS à Bruxelles.



Cette année encore, Lezarts Urbains s'associe au KVS afin de faire découvrir au public un échantillon du riche paysage des arts issus des cultures street en Belgique. Pendant tout le week-end, le festival présentera un éventail de créations, de techniques et de styles de danse, allant de courts spectacles chorégraphiques à des productions rondement achevées, de crews amateurs à des compagnies professionnelles. Avec en prime, des prestations d’artistes rap et slam.



Les artistes vous interpelleront tant par leur génie créatif que par les thématiques de leurs créations qui poussent à la rencontre et à la réflexion. Ils et elles s’emparent de problématiques qui font écho à notre société tels que le poids du passé colonial sur les femmes afro-descendantes, l’homosexualité dans le monde hip hop ou encore le statut de la femme dans une société patriarcale violente. Parmi eux : Hendrickx Ntela, Sisterhood, Betty, Mansion, Compagnie Barhal, Justine Theizen, Selasi Dogbatse, Yipoon Chiem, Zach Swagga et bien d’autres.