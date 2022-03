Le Festival Lezarts Urbains 2022, un retour tant attendu !

FESTIVAL 100% BELGE : HIP HOP, KRUMP, STREET DANCES, SLAM, RAP, ATELIERS, OPEN STAGE, CYPHERS, DOCUMENTAIRE, CONFÉRENCE, DJ SETS, JAM & MORE…

Le Festival Lezarts Urbains 2022 aura lieu le week-end du 2 et 3 avril au KVS à Bruxelles. Exclusivement axé sur les Street Dances lors des dernières éditions, le festival s’ouvre cette année au Slam et au Rap.

Une programmation pensée et construite par des artistes de Level Up. Avec en têtes d’affiche "BLIND" d’@hendrickxntela (Cie @drickxkonzi) et "UNMUTED" de @massindazinga (collectif @sisterhood_be) mais aussi au programme : Conférences, Ateliers, Cypher, Porjections, Open Stages, DJ Sets, etc, ...

Le line up est riche en découverte mais également en artistes confirmés qui n'ont pour envie après autant de mois, de faire découvrir leur nouveau travail ou nouvelles créations.

Vous retrouverez en autre : @hendrickxntela, @sisterhood_be, @barhal_cie, @bettymannsion, @cube.collectif, @selasidogbatse, @zach_swagga, @justinetheizen, @remympuki, @roxanehh, @yipoonsan, @mariedarahslam, @mugeni_poetry, @z.et.t, @veridik_z et bien d'autres...

Tu trouveras bien plus d'information en cliquant ICI

Programme complet:

Samedi 2 avril | BOL | 146, Rue de Laeken 1000 Bruxelles



10h30 – 13h30 : Ateliers danse & slam | ISABELLE AUDOAN & LAETITIA MALAMBA

14h : Conférence | " La Culture ça veut dire quoi ? " | MDF-THE LABEL

16h : Créations, shows chorégraphiques, slam et open stage

Barhal Cie | ENTER THE BCU

Betty Mansion | OH SUMMER

Le Cube | FACE 2

Selasi Dogbatse | A PIECE OF ME

Sisterhood | UNMUTED

Zach Swagga | MY HOUSE

Marie Darah | Mugeni | Z&T

21h : Battle | Supreme Cypher

+ DJ sets & Open stages, jam & more… → 01h00

Dimanche 3 avril | BOX | 7, Quai aux Pierres de Taille 1000 Bruxelles



10h : Atelier rap & slam | MEL MOYA & MELISSA FARAH

10h : Atelier | Blanchité et appropriation culturelle | MDF-THE LABEL

10h : Atelier | Guérison & empowerment | MDF-THE LABEL

13h : Battle | Esprit Session | LOSSA WILD MOVEMENT → 16h

16h30 : créations, shows chorégraphiques, slam et rap

Hendrickx Ntela | BLIND

Justine Theizen | SEASONS

Rémy Mpuki | LES ÉPINES DE LA ROSE

Roxane Hardy | R’ÊTRE

Yipoon Chiem | B****

Marie Darah | Mugeni | Veridik | Z&T

+ DJ sets & Open stages, jam & more… → 23h00