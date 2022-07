Le festival Les Solidarités toujours sur la Citadelle de Namur en 2023 ?

Alors que l’on pensait que les travaux pourraient commencer dès la rentrée de septembre, L'échevine Anne Barzin, en charge de la Citadelle avance désormais le printemps 2023, "au mieux" et, comme si les jeux étaient déjà faits, nous précise déjà : "si on est finalement encore plus tard, et qu’un évènement comme les Solidarités peut encore se faire sans mettre en péril l’avancée des travaux, évidemment que l’on proposera aux organisateurs de rester une année supplémentaire".

C’est un dossier de rénovation très complexe, nous détaille l’échevine. Le classement du site en 2016 a permis l’obtention de subsides mais, en contrepartie, cela rajoute aussi des contraintes. "Dans le choix des matériaux notamment", explique Anne Barzin, " puisque tout doit être refait à l’identique. On doit, par exemple, prendre exactement le même béton que celui qui a été utilisé pour la construction". La rédaction du cahier des charges pour les futurs appels d’offres a pris du retard. À cela s’ajoute le contexte international, la flambée du prix des matières premières. Rien n’est simple et cela rallonge les délais. Quand on sait que l’on est parti pour minimum deux ans de travaux, ce n’est clairement pas un petit chantier.

Quand commenceront réellement les travaux ? Anne Barzin affirme que la réponse définitive viendra à l’automne, "quand on y verra plus clair".