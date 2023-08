Le festival Les Sentiers de Sart-Risbart, un rendez-vous pour les amateurs de musiques émergentes

La 12e édition du festival des Sentiers de Sart-Risbart se déroule du 24 août au 27 août dans le village de Sart-Risbart. Le village se situe tout à l’Est du Brabant-Wallon et le directeur artistique du festival, Jules Imbrechts, nous ouvre son jardin pour le festival.

"Le rendez-vous insolite pour curieux et amateurs de musiques émergentes, lieu privilégié de jeunes talents prometteurs et d’artistes reconnus". Ce sont les mots du directeur artistique du festival. Evènement insolite parce qu’il se déroule dans le jardin de Mr. Imbrechts, parce qu’il invite essentiellement des musiciens professionnels et parce que c’est un festival qui regroupe toutes les musiques du monde qui suscitent des émotions. Festival insolite également parce qu’il naît d’une initiative de Jules Imbrechts lors d’une fête des voisins en 2005.

Cette année, le festival se déploie sur quatre journées festives. Le directeur artistique nous explique que pour inviter des musiciens professionnels, il écoute de tout, il connaît pas mal de musiciens grâce à son travail dans la programmation de concerts. Les professeurs des conservatoires l’aiguillent également sur de bons élèves.

En ce qui concerne la programmation, voici ce qu’il prévoit :

- Le 24 août à 20h : Didier Laloy accordéoniste en duo avec Adrien Tiberghien, contrebassiste classique à l’origine, et leur projet DYAD

Suivi d’un concert de ERLENDIS, groupe composé d’étudiants du conservatoire de Namur avec programme de musique folklorique de Scandinavie.

- Le 25 août : Gilbert Paefgen Trio

- Le 26 août à 16h : la Petite fanfare de la grande vie de Forzée

- Le dimanche 27 août à 11h30 : Stéphanie Huang, lauréate du concours Reine Elisabeth 2022 en violoncelle, à l’église avec un programme autour des suites de Bach

Puis à 13h : un concert de Guy Cabay qui interprétera de la musique brésilienne chantée en wallon.

Ce festival est donc bel et bien insolite et regroupe des musiques du monde, du jazz, du folk et de la chanson française.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet du festival : Les Sentiers de Sart Risbart