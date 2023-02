Le festival "Les Passeurs du Réel" s’installe au Delta à Namur pour 4 jours.

Organisé par la Haute école Albert Jacquard à Namur, le festival "Les Passeurs du Réel" veut mettre en lumière les documentaires et mettre à l’honneur ceux qui les font. Du 16 au 19 février, des expos, des projections sont organisées, mais aussi des rencontres avec des journalistes de terrains. Un photographe de guerre, présent en Ukraine, une photojournaliste et vidéaste qui réalise des documentaires percutants au Congo et à travers l’Afrique… Le but c’est d’expliquer quelles sont les réalités du métier, les contraintes et les conditions parfois difficiles dans lesquelles on l’exerce. Xavier Istasse, l’un des organisateurs est venu nous en parler dans Namur Matin, sur Vivacité. A Découvrir ci-dessus.