Le festival "Les Nuits Secrètes" fête ses 20 ans et s’offre une belle programmation : Damso, Orelsan, PNL, Juliette Armanet…

Cet été, le festival "Les Nuits secrètes" fera son grand retour et célébrera ses 20 années d’existence. Installé à Aulnoye-Aymeries dans le nord de la France, le festival s’offre de belles têtes d’affiche pour un max de plaisir musical le week-end du 22 au 24 juillet 2022.

"Après des mois d’attente, nous sommes tellement heureux.ses de vous révéler la programmation de l’édition 2022 des Nuits Secrètes. On a voulu y représenter tout ce qui nous faisait battre le cœur plus fort, former pour nos 20 ans une petite galaxie passionnée, qui appelle autant à l’exploration qu’à l’émerveillement, au partage et à la joie collective. La fête, la vraie !" peut-on lire sur les réseaux du festival qui vient d’annoncer sa très belle affiche et le moins que l’on puisse dire c’est que pour ses 20 ans, le festival s’est fait plaisir : PNL, Orelsan, Juliette Armanet, Jamie XX, Vitalic, Rone, Rilès, Ibeyi, Rodrigo Y Gabriela… Le vendredi, vous aurez même l’occasion d’y voir deux artistes belges : Damso et Charlotte De Witte ! C’est la première fois que "Les Nuits Secrètes" s’offre autant de têtes d’affiche sur un seul week-end et avec une programmation toujours aussi éclectique !

Il faut dire qu’en vingt années d’existence, le festival a réellement réussi à créer un véritable rendez-vous de mélomanes dans la petite ville de Aulnoye-Aymeries. La ville de 9000 habitants attire près de 60.000 festivaliers en trois jours !

La billetterie est déjà ouverte ! Notez que le festival est gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans et pour les spectateurs accompagnants une personne en situation de handicap.

Une "Offre Jeune"

Cette année, un pass spécial a été mis au point pour favoriser la jeunesse et sa présence sur le festival : "En envisageant cette nouvelle édition des Nuits Secrètes, on a aussi pensé très fort à celles et ceux qui, après l’orage, vont enfin pouvoir faire résonner leur jeunesse au rythme de la fête, la vraie. On voulait faire quelque chose de spécial à travers ce bel anniversaire, et on a donc décidé de réserver un lot de pass 3 jours à un tarif préférentiel de 60€ (hors frais de service) pour les forces vives de la nouvelle génération, jusqu’à 21 ans."

"Les Nuits suspendues"

En plus du tarif préférentiel pour les jeunes, le festival propose également une cagnotte solidaire : "Inspirée par la pratique napolitaine du café suspendu, qui consiste à payer un second café pour une personne dans le besoin, l’équipe du festival remet en place la cagnotte solidaire qui permet chaque année à environ 100 personnes d’assister gratuitement au festival. En partenariat avec le Centre Communal d’Actions Sociales d’Aulnoye-Aymeries et l’association Cultures du Coeur."

Plus d’informations sur le site internet du festival et son compte Instagram.