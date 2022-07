Le festival les Ardentes se termine avec ce soir Orelsan et Stromae

Le festival a réuni près de 210.000 personnes, ce qui représente le double par rapport à la précédente édition.

Au niveau médical, les chiffres sont fort comparables aux précédentes éditions sachant que le festival a changé de visage et de taille. On dénombre 1645 interventions dont beaucoup de coups de soleil, des foulures, des contusions, etc. Aucun blessé grave ou souci majeur n'est à déplorer. En tout, 41 évacuations ont été effectuées (foulure, déchirures, plaies profondes, intoxication alcoolique, asthme,…).

Concernant les piqûres sauvages, aucun fait n'est avéré. Si certaines personnes se sont présentées au poste médical avancé pour des suspicions de piqûre, beaucoup étaient dues aux insectes, aucun symptôme dû à des injections n'est à signaler. Deux PV ont cependant été rédigés par la Police mais les analyses n'ont rien révélé et les 2 personnes ne présentaient aucun symptôme.