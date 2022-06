Le festival Les Ardentes prend ses nouveaux quartiers à Rocourt

Après deux ans d’arrêt forcé pour cause de pandémie, Les Ardentes seront bien de retour cet été mais plus sur le site de Coronmeuse où se déroulent actuellement les travaux du futur écoquartier.

L’édition 2022 du festival liégeois investit son nouveau lieu à Rocourt, juste en face du Royal Football Club de Liège, et par la même occasion, s’agrandit. D’une superficie de 25 hectares, il double sa capacité d’accueil qui sera désormais de 50.000 festivaliers. Il propose également un tout nouvel aménagement. " Les Ardentes passent vraiment dans une autre dimension et au niveau de la production c’est un peu comme si l’on démarrait un nouveau festival" explique Jean-Yves Reumont, porte-parole des Ardentes " Pendant les deux années de Covid et cette année on a planché sur différents plans d’aménagement et on a maintenant trouvé un équilibre pour arriver à placer six scènes, dont la principale pourra réunir jusqu’à 45.000 personnes, et pour accueillir près de 150 artistes".

A trois semaines de l’ouverture du festival, les préparatifs vont bon train. Les différentes scènes sont en cours de montage et des zones d’ombre vont aussi être créées. " L’ancien site de Coronmeuse était effectivement plus ombragé, donc ici nous allons devoir créer de l’ombre artificielle avec des tentes et des endroits pour s’hydrater. L'objectif est d'adapter tout ce qui peut l’être pour que l’accueil soit optimal" poursuit Jean-Yves Reumont.

Situé hors du site, à une dizaine de minutes à pied, le camping s’agrandit lui aussi. D’une superficie de 20 hectares, il pourra désormais accueillir 19.000 personnes au lieu des 8000 campeurs de l’ancien site de Coronmeuse. " On a la volonté de ne pas changer l’esprit du festival mais effectivement la taille change et je pense que maintenant on peut positionner Les Ardentes dans le top 5 européen des événements de ce type dédiés au hip-hop et aux musiques urbaines" conclût le porte-parole.

Les Ardentes se dérouleront du 7 au 10 juillet.