Le festival "Le Printemps Simenon" se tiendra à Liège en mars 2023

Le festival Le Printemps Simenon se déroulera du 8 au 11 mars 2023, font savoir mercredi la société Simenon.tm et l’Université de Liège dans un communiqué. Le programme de cet événement permettra de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Georges Simenon, l’écrivain d’origine liégeoise et mondialement connu.

A travers le festival, les organisateurs souhaitent faire partager et approfondir les connaissances de l’œuvre et de son créateur mais aussi de faire voir l’actualité de Simenon en présentant des projets récents et en donnant la parole à des créateurs actuels qui revendiquent son influence.

"Le titre "Le Printemps Simenon" que nous avons donné à ce festival exprime notre volonté de montrer un Simenon "vivant": en cherchant à restituer ce qui l’animait dans sa démarche de créateur, en montrant l’actualité de son œuvre à bien des points de vue et, surtout, en manifestant la permanence de son héritage dans la création contemporaine", explique Benoît Denis, professeur de littérature à l’Université de Liège, directeur du festival Simenon et directeur du Centre d’études Georges Simenon à l’ULiège.

Au programme, on retrouvera notamment un Parcours Simenon, des rencontres avec des créateurs de BD, des rencontres littéraires, la projection de films ou encore une conférence d’Olivier Barrot, journaliste, écrivain, producteur et animateur de télévision français.

Le programme complet sera à retrouver dès janvier 2023 à l’adresse www.printempssimenon.com.