Le Festival KICKS ! revient débrider la jeunesse pour une 8e édition à Charleroi

Le festival commence en force avec J’abandonne une partie de moi que j’adapte qui interroge avec justesse et humour nos utopies des 60’s à maintenant. SKRIK nous plonge ensuite dans son univers onirique pour aborder la question de la reconstruction après l’expérience traumatisante du viol. En finir avec Eddy Bellegueule (d’après le texte d’Édouard Louis) nous dépeint le portrait touchant d’un ado qui a fui sa famille et son milieu d’origine pour pouvoir s’émanciper et s’affirmer.

En mars, c’est avec leur fougue légendaire que les jeunes de la troupe ado de L’Ancre envahissent la scène pour présenter leur nouveau spectacle On sait pas ce qu’on va faire mais on va le faire. KICKS ! continue ensuite avec Going Home et le récit touchant de Michalak l’éthiopien, son exil inversé et sa recherche du bonheur. Quelles raisons conduisent les jeunes à adhérer aux idées extrémistes et populistes ? On essaie de mieux comprendre avec Extrême Malecane et les débats autour du spectacle. Le festival se termine avec l’incontournable Points de rupture de Françoise Bloch qui explore les moments où un être rompt avec le système pour tracer sa propre voie.