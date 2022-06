Le festival Jazz au féminin : Ingrid Nomad, entre jazz et pop

Le centre culturel Central a convié sept artistes belges et internationales à se produire les 2, 3 et 4 juin au Théâtre et à Bois du Luc : Stacey Kent, Chrystel Wautie, Ingrid Nomad, Bettina Kusel, Françoise Derissen, Barbara Wiernik, Nabou Claerhout et le spectacle "Nina, New Dawn Tribute to Nina Simone". Autant d’artistes qui marquent leur époque et questionnent la place des femmes dans le jazz.

La compositrice et chanteuse gantoise Ingrid Nomad se produira le vendredi 3 juin. Elle explique : "J’ai toujours aimé la musique, mais j’ai commencé assez tard car j’avais peur d’être sur scène." A ses 21 ans, elle part vivre un an à Los Angeles pour prendre des cours afin de surpasser son stress. "J’ai gagné en confiance. Ensuite, je suis revenue en Belgique et j’ai commencé par faire des covers d’autres morceaux dans des bars ou en festivals. Je n’aimais trop le jazz ! Je viens plutôt d’un univers pop." Elle joue aux Pays-Bas et en Belgique, signe même chez Universal. "Mais il ne s’est rien passé", regrette-t-elle.